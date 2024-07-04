Стало известно, сколько будет стоить частный концерт певицы Анны Asti. По сообщению издания «Страсти», выступление артистки на частном мероприятии обойдется от 9.5 миллионов рублей. Точная сумма зависит от даты мероприятия.

Кроме того, у певицы есть четкие требования, которые должны выполнить организаторы концерта. В райдере Анны Asti значится предоставление транспорта певице и всей ее команде. Кроме того, в обязательном порядке должно быть четыре гримерных комнат, наполнение которых должно соответствовать требованиям артистки.

Продюсер Сергей Дворцов высказался по поводу суммы гонорара Анны Asti. По его словам, певица запрашивает вполне ожидаемый гонорар для частного мероприятия, ведь она является довольно популярной артисткой.

«Все-таки давайте не забывать что она певица не одного хита, а у нее несколько громких песен… Очень много у нее, конечно, песен, которые любит и слушает вся наша страна», – заявил он.

Дворцов добавил что на «капустнике» стоимость ее участия будет составлять порядка пяти миллионов рублей.