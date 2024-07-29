Реактивные системы залпового огня “Ураган” российской группировки войск “Север” нанесли удар по новым пунктам временной дислокации и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, артиллерийские расчеты РСЗО успешно уничтожили не только военнослужащих и вооружение противника, но и ключевые объекты на одном из стратегических направлений. Огневые задачи были выполнены на расстоянии более 26 километров от исходных позиций.

Военные также сообщили, что перед нанесением удара разведчики группировки заметили систематические передвижения групп пехоты и техники ВСУ. Это позволило точно определить местоположение противника и провести массированную атаку по его тыловым позициям.

“РСЗО ‘Ураган’ предназначена для поражения бронетехники, мотопехотных и танковых подразделений противника, а также уничтожения управляющих пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры”, – дополнили в оборонном ведомстве.

Представители Минобороны подчеркнули, что один заряд калибра 220 мм способен пробить укрытия толщиной до полуметра, а максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.