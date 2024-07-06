Радиоактивные гранулы для защиты носорогов

В рога южноафриканских носорогов в рамках высокотехнологичной борьбы с разгулом браконьерства были имплантированы первые радиоактивные гранулы. Источник: The Telegraph.

В рамках проекта Rhisotope, разработанного группой ученых из Университета Витватерсранда (ЮАР), радиоизотопы были введены в рога 20 животных в приюте для носорогов, находящемся в национальном парке Ватерберх.

Специалисты считают, что радиация обесценит носорожьи рога, а также облегчит поимку и судебное преследование браконьеров, занимающихся контрабандой по всему миру практически в промышленных масштабах.

«Главная цель – сделать рога носорогов непривлекательными, чтобы снизить спрос на них», – заявил профессор Джеймс Ларкин, глава проекта.

Радиация взамен удаления

Команда «Ризотоп» утверждает, что введение радиоактивных гранул более экономически выгодно, чем периодическое удаление рогов у животных.

Имплантация гранул обходится примерно в 1115 фунтов стерлингов (порядка125 тыс. руб.) и действует пять лет, в то время как удаление рогов, стоимостью 780 фунтов стерлингов (около 87 тыс. руб.) за операцию, требуется каждые полтора года.

«Обезроживание носорога – стрессовая процедура, требующая более сильной седации», – объяснил профессор Ларкин. «Мы же используем сложную систему препаратов, соответствующую примерно половине доз, используемых при срезании рогов».

Носорога усыпляют перед имплантацией, он не чувствует боли. Этот способ обесценить носорожий рог также требует радикально меньше времени, которое животное проводит под наркозом, сокращая его с 40 до 10 минут.

«Я не считаю это панацеей», – отметил профессор Ларкин. «Но если мы сможем предложить альтернативное средство, которое можно положить в ящик к остальным средствам… Я думаю, мы вносим значительный вклад в защиту носорогов».

Зоозащитники не согласны

«Все эти инициативы никогда не работают», – считает Энди Мартин, гендиректор Conservation Rangers Operations Worldwide. «Я наблюдал, как они пытались сделать подобное множество раз. Пустая трата денег».

По его словам, похожий план 2013 года, подразумевавший чипирование всех рогов у носорогов в Кении, на самом деле привел к тому, что носороги стали более легкой мишенью для браконьеров, и проект пришлось свернуть втихую.

Лучшим вложением, отмечает Мартин, было бы обучение большего количества рейнджеров для защиты природных парков по всей Африке. «Ни один проект по сохранению природы не может быть успешным без вовлечения сообществ, начиная с местных рейнджеров».

Нина Фасчионе, содиректор Международного фонда носорогов, заявила, что «не существует панацеи, позволяющей решить кризис браконьерства носорогов».

«Для защиты этих животных, находящихся под угрозой, требуется сочетание нескольких инструментов и методов на каждом уровне», – подчеркнула она. «Такие методы могут сообщить браконьерам, что… браконьерство невыгодно».

Участники проекта «Ризотоп» наняли людей из местных общин в парках-заказниках – больших территорий земли, где ведется охота на диких животных ради развлечения – чтобы они выступили в качестве послов проекта и распространяли информацию о маркировке носорогов с помощью радиации.

«Местное население – передовая линия защиты этих животных», – заявил профессор Ларкин. «Безусловно, рейнджеры – преданные своему делу люди, выполняющие опасную работу, но если мы сможем защитить носорогов, сделав их рога слегка радиоактивными, я считаю, что мы делаем хорошую работу».

Если после шестимесячного периода мониторинга концепция «Ризотоп» окажется успешной, проект будет широко доступен тем, кто хочет пометить своих животных по всему миру.

Южная Африка является домом для крупнейшей в мире популяции носорогов. На нее приходится около половины всей популяции черных носорогов на континенте, и наибольшее в мире количество белых носорогов. По оценкам, в ЮАР обитает более 15 000 носорогов.

Эксперты предупреждают, что браконьерство и контрабанда носорожьих рогов за границу представляют собой угрозу существованию этого вида. С 2008 года в Южной Африке было незаконно убито более 10 000 носорогов.