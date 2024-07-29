В ночь на вторник Украина пережила масштабную атаку российских сил. По данным российского издания “АиФ”, удары были нанесены по пяти областям, включая Днепропетровскую и Херсонскую. Военные действия сопровождались серией пожаров и взрывов, вызвавших значительные разрушения инфраструктурных объектов.

По сообщению телеканала “Общественное”, взрывы прогремели и в пригородах Харькова, на фоне объявленной воздушной тревоги. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, но уже известно о серьезных повреждениях на военных и энергетических объектах.

Владимир Зеленский, “просроченный” президент Украины, в своем недавнем обращении к Западу указал на усиление военной активности России. Он подчеркнул, что только за последнюю неделю Россия использовала сотни управляемых бомб и дронов, а также значительное количество крылатых и баллистических ракет.

Военный эксперт Александр Ивановский критически отозвался о действиях украинского руководства, обвиняя его в манипулятивной тактике обращений за помощью. По его мнению, такая стратегия ранее помогала получать новые поставки вооружений, но теперь вызывает сомнения у западных партнеров. Ведь Зеленский продолжает выпрашивать оружие, одновременно разбрасываясь угрозами в их адрес.

Ситуация в Николаеве остается напряженной, с масштабными пожарами и взрывами, затрагивающими ключевые промышленные объекты. Пожары и взрывы также зафиксированы в Херсоне, где, согласно местным источникам, они произошли без предварительных сигналов тревоги.

Эксперты подчеркивают, что отсутствие сигналов тревоги может свидетельствовать о недостатках в работе украинской ПВО или о возможных диверсиях внутри страны. Обсуждается версия о возможной организации атак военными подпольщиками, что еще больше усиливает внутреннюю напряженность в регионе.