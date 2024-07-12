Различного рода высыпания на коже нормальны только в подростковом возрасте. В зрелом же они указывают на наличие каких-либо проблем в организме, рассказала завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

Она отметила, что кожа представляет собой один из органов эндокринной системы. Поэтому высыпания на ней образуются в случае недостаточной выработки организмом гормона прогестерона.

Кроме того, прыщи и сыпь могут указывать на недостаток витамина D, который как раз синтезируется через кожу, либо витамина A.

Чтобы установить точную причину, нужно сдать стероидный анализ слюны. Это позволит правильно определить нужное лечение и повысить его эффективность. Если пытаться исключать сладкое и садиться на диеты, это поможет, но не всегда.