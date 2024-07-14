Американский журнал Health опубликовало материал, в котором приводятся причины отечности ног. Как рассказали журналистам специалисты, отек ног может быть связан с различными хроническими заболеваниями, такими как недостаточность венозных клапанов, болезни печени, почек, сердечная недостаточность.

Отек ног вызывает тромбоз глубоких вен. Чаще всего такое состояние встречается у людей, перенесших серьезные операции, больных онкологией, курильщиков со стажем. Из-за недостаточности венозных клапанов происходит застой крови в нижних конечностях. При образования тромбов в венах ног отек может развиваться очень стремительно. Поэтому при таком состоянии стоит оперативно обратиться за медицинской помощью.

При сердечной недостаточности очень частым симптомом является именно отек ног. Когда сердце не может эффективно обеспечивать перекачивание крови, то жидкость начинает скапливаться в нижних конечностях. В результате и происходит их отек. Кроме того, сердечная недостаточность может привести к отеку легких.