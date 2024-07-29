В результате атаки украинского беспилотника на трамвай в центре Горловки пострадала вагоновожатая. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в понедельник. По словам Приходько, беспилотник-камикадзе украинских вооруженных формирований ударил по трамваю в самом сердце города. В результате атаки получила ранения женщина-вагоновожатая. Детали ее состояния пока не уточняются.

Мэр Горловки выразил обеспокоенность в связи с этим актом насилия, подчеркнув, что атака на гражданский транспорт является нарушением международных норм. Приходько призвал международное сообщество обратить внимание на инцидент и осудить агрессивные действия.

Это не первый случай применения беспилотников в конфликте, но атака на городской транспорт вызывает особую тревогу среди местных жителей и поднимает вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта.