Авторы Телеграм-канала Mash опубликовали видеозапись последствий удара украинским беспилотником по маслодельному комбинату в Судже Курской области. Кадры были записаны очевидцами происшествия.

На видео можно рассмотреть, что над заводом стоит большой столб дыма. Есть ли пострадавшие от вражеской атаки, на данный момент не сообщалось.

Утром 9 июля ВСУ атаковали в Курской области и две заправочных станции. После того, как на АЗС начался пожар, украинские дроны атаковали дежурный караул пожарной части, ликвидирующий очаг возгорания. Такую информацию сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

«В городе Суджа Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном», – отметил Смирнов.

Также противником была совершена атака на еще одну АЗС. К счастью, обошлось без серьезных последствий и пострадавших.