Популярный российский сериал «Триггер» был продлен на 3 сезон. Актеры Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум уже приступили к съемкам. И вот, появились первые кадры со съемочного процесса продолжения популярного шоу.

Действие сериала продолжается после событий, показанных в полнометражном фильме «Триггер». Главный герой, психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) возвращается в Москву к своей семье и вновь начинает свою практику. Также он будет пытаться решить проблемы, связанные со своим прошлым.

Стрелецкому необходимо будет вытащить из тюрьмы свою бывшую супругу, выяснить, как бороться с болезнью отца, и узнать самую главную семейную тайну. Кроме того, главному герою будет предстоять новый враг в лице экс-супруга его бывшей пациентки.

Зрителям предстоит также познакомиться с новыми героями сериала. Одну из пациенток Стрелецкого сыграет известная теннисистка Светлана Кузнецова.