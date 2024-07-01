Тщательное изучение специалистами американской ракеты ATACMS позволит выявить ее уязвимые места и разработать более эффективные средства противодействия этому вооружению, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он предположил, что если у специалистов появилась возможность исследовать GPS-модуль и блок лазерных гироскопов ракеты, составляющих ее систему коррекции и наведения, то не исключено, что ВС РФ получили в свое распоряжение целый боезаряд.

«То, что мы ее добыли — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и о способах его действия, и чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций», – рассказал аналитик.

Он также добавил, что по результатам изучения специалисты смогут выполнить перенастройку систем РЭБ и зенитно-ракетных комплексов, чтобы они еще более эффективно сбивали ATACMS. Также они получат информацию о металлах, используемых в изготовлении боезаряда, его комплектующих, о преимуществах, которые смогут нивелировать с помощью российских средств защиты от вражеских обстрелов.