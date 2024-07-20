Стали известны подробности о личности бойца СВО, чье тело было эксгумировано в Краснодарском крае через год после похорон. Старший лейтенант Александр Ерин, погибший в зоне проведения спецоперации, ушел на фронт добровольцем. Но своей гражданской жене Алене он сказал, что получил повестку из военкомата. Позднее женщина узнала, что муж ее обманул.

Как рассказала вдова военнослужащего журналистам, он сделал ей предложение в день, как сообщил об отправке на фронт.

«До этого мы прожили 20 лет, не расписываясь. Он сказал, что, если с ним что-то случится, то я не должна остаться ни с чем», – подчеркнула женщина.

Старлей получил ранение и был направлен в госпиталь. По словам его супруги, она общалась с мужем по телефону, когда он находился на лечении, но не знала, где именно он был. После того, как связь оборвалась, она обратилась в воекомат. Сотрудники направили запросы по частям и госпиталям, но не могли найти Ерина. Год спустя супруга смогла узнать, что Александр умер, а его тело захоронено в Краснодарском крае.

По словам Алены, родные решили перевести его останки в Тамбовскую область, где он и проживал. Почему мужчина, находясь в госпитале с тяжелым ранением, не сообщил о родных в Тамбовской области, остается тайной.

Александр Ерин умер в Краснодаре в результате полученного ранения 18 июля 2023 года. Его тело было эксгумировано и перезахоронено в родном поселке Первомайский в Тамбовской области.