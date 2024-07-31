Российские военные атаковали аэродром в Миргороде, пишет ТАСС со ссылкой на куратора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

Согласно данным Лебедева, на аэродром было совершено пять ударов.

“Трудно сказать точное количество прилетов, но детонация началась после второго или это был сдвоенный удар”, — пояснил он.

Кроме того, под удар попали пункт дислокации украинских войск и наемников, а также склад с горюче-смазочными материалами. Мощный взрыв прогремел в городе после атаки.

Ситуация остается сложной, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее стало также известно о работе ПВО в Киеве и Николаевской области. Какие объекты атаковали российские ракеты и дроны, на данный момент неизвестно.