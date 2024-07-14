Почему жара ухудшает ваше настроение

Всем известно, что солнечное тепло лета делает нас эмоционально горячими. По этой причине в летние месяцы мы стараемся оставаться в прохладе как можно дольше. А если не можем, то становимся все более раздражительными, даже жестокими. Профессор физиологии Сусана Гайтан (Севильский университет, Испания) рассказала о механизмах человеческого мозга, объясняющих его скорее агрессивную реакцию на жару. Источник: The Conversation.

Начнем с того, что для правильного функционирования нашего организма необходимо, чтобы даже в очень жаркую погоду температура тела не поднималась выше 37°C. А когда внешняя температура превышает 40°C, для человеческого организма самозащита от высокой температуры становится приоритетом. Он использует собственный механизм снижения температуры: потоотделение. Но мы также можем помочь, укрывшись в тени и надев легкую одежду. Органы здравоохранения справедливо напоминают нам, что лучше перестраховаться от летней жары, чем после сожалеть.

С другой стороны, первая и наиболее приоритетная обязанность нашего организма – поддерживать нашу жизнь. Когда что-то становится опасным, тело предупреждает нас и активирует все свои ресурсы, чтобы обеспечить нашу выживаемость. Это базовая реакция: если нас что-то пугает, то мы убегаем; если это нас раздражает, мы боремся с этим. Всякий раз, когда внешняя среда дестабилизирует нас, мозг реагирует такими эмоциями, как страх, разочарование или гнев.

Жара вызывает стресс

Тепло действует как фактор стресса, оно активирует нашу нервную систему. Заметив, что все вокруг нас становится горячим, мозг дает команду попытаться остановить или уменьшить дискомфортное ощущение жары.

Фундаментальную роль в этом процессе играет очень маленькая область мозга (ее вес лишь 4 грамма у взрослого), называемая гипоталамусом, которая является настоящим «термостатом» нашего тела, отвечающим за регулирование того, как мы теряем или получаем тепло. На самом деле ее малый вес не соответствует важности выполняемых ею функций: именно гипоталамус управляет температурным балансом организма.

Важно иметь в виду, что эффективность работы гипоталамуса во многом зависит от отправной точки. «Комфортная температура» на открытом воздухе обычно составляет от 18°C ​​до 21°C, когда мы отдыхаем, или несколько ниже, если мы физически активны. К этой температуре добавляется тепло, выделяемое самим телом в процессе его работы, в том числе и мозгом.

Если температура тела становится слишком высокой, гипоталамус подает сигнал тревоги, запускающей процесс ускоренной потери тепла. Первое, что делает этот терморегулятор – заставляет кровь двигаться изнутри тела к коже. Вот почему, когда нам жарко, наше лицо краснеет: к лицу приливает больше крови.

При этом наш организм будет пытаться снизить температуру за счет испарения, активируя выработку пота. Это объясняет, почему мы находим влажное тепло еще более раздражающим: в условиях влаги выделяемый пот не может выполнять свою охлаждающую функцию.

Если после этого нам все равно будет жарко, то появится чувство жажды, поскольку вместе с потом организм теряет воду, нам придется восстанавливать ее путем питья. Даже если жажда не появляется, как это бывает у пожилых людей, в качестве профилактической меры рекомендуется пить воду.

Мы также чаще испытываем усталость. Это предупреждение о том, что при высоких температурах нам не следует слишком сильно напрягаться, поскольку высок риск теплового удара.

Жара делает нас агрессивными

Все описанные выше процессы связаны с перестройкой тонко настроенной нервной и гормональной систем, что может вызывать у нас негативные эмоции. Чтобы тепло не подвергало организм опасности, наш мозг должен решить, избегать его или противостоять ему – т.е. сражаться или бежать – как и в случае с любой другой внешней угрозой.

Нервные пути, которые поддерживают наше настроение, также страдают от жары. Поэтому мы в каком-то смысле будем «разогреваться» и эмоционально, поскольку повышение температуры усиливает нашу злость и разочарование.

Сразу несколько научных исследований подтверждают эту связь между жарой и агрессией. Например, исследования футбольных или хоккейных матчей показали, что в жарком климате игра становится более жесткой. Есть также свидетельства того, что жара увеличивает количество травм среди молодых игроков. Также замечено увеличение случаев гендерного насилия. Есть даже свидетельства того, что с повышением температуры периодичность конфликтов в соцсетях усиливается.

Во все более населенном и нагревающемся мире человеческое общество будет сталкиваться со все большим и большим количеством тепла. И судя по тому, что мы только что выяснили, вполне вероятно, что число недовольных этим людей будет расти.

Поэтому тепло и его последствия также следует принимать во внимание при прогнозировании общественного благополучия и психического здоровья. Если мы будем прислушиваться к сигналам нашего тела, нам окажется легче контролировать различные изменения, вызываемые теплом. И было бы неплохо усилить меры по лучшему управлению теплом в наших домах и офисах или на городских объектах, чтобы позволить людям избегать чувства жары, заставляющего ощущать себя так плохо.