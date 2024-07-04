Почему реклама в мобильных играх такая раздражающая

По словам доктора Саймона Маккаллума из Школы инженерии и компьютерных наук при новозеландском Университете Виктории, у раздражающей пользователей рекламы мобильных игр есть неочевидная цель, все также связанная с продажами. Источник: RNZ.

Маккаллум уже много лет взаимодействует с разработчиками видеоигр и собирается начать читать курс о бизнес-моделях при разработке таких игр. Он пояснил, что большая часть надоедливой рекламы в мобильных играх воспроизводится в самых разных приложениях не для рекламирования игрового продукта, а для того, чтобы пользователи откупились от показа рекламы.

«Когда вы играете в мобильную игру, и она бесплатна, то вам приходится смотреть рекламу, либо оплачивать подписку, что не видеть этих роликов. Так вот они хотят, чтобы их реклама была действительно раздражающей, чтобы мотивировать вас оплачивать ее отсутствие».

«Они заинтересованы именно в том, чтобы реклама была ужасно, ужасно доставучей, чтобы вы заплатили деньги за ее удаление», – сообщил Маккаллум.

По его словам, компании, размещающие рекламу, зарабатывают относительно небольшие деньги на показах рекламы, но большую часть денег они получают от пользователей, нежелающих ее видеть. «Так что да, они намеренно делают ее такой раздражающей».

Охота на игроков-китов

Как отметил Маккаллум, компании также стараются забрасывать широкую сеть.

«Возможно, они не нацеливаются на вас лично, поскольку индустрия мобильных игр давно обнаружила, что есть категория пользователей, у которых порой значительно больше денег, чем здравого смысла».

«И таким образом, компаниям удается зарабатывать много денег при очень небольшом количестве покупателей отписок от рекламы. На внутриотраслевом сленге мы называем таких людей «китами», они способны тратить более $1000 в месяц на безрекламные мобильные игры».

По его словам, некоторые компании, публикующие раздражающую рекламу, извлекают почти половину своего дохода на таких игроках.

«Они постоянно говорят о китах и об ​​элитных пользователях, иногда называемых кракенами, приносящих по 10 000 долларов в месяц и даже больше. Как раз эти люди поддерживают компанию на плаву, достаточно всего несколько таких пользователей».

Таким образом, добавил Маккаллум, большая часть рекламы в мобильных играх призвана привлечь внимание геймеров-китов.

«Они ищут китов. Разумеется, при этом попадается целая куча «пескарей», но охотятся они только за китами. Вся суть игрового бизнеса – в модели «как извлечь деньги из людей».

«Вот в чем проблема с этими мобильными играми: сперва они делают рекламу под мобильную игру, а как только она будет готова и на нее, как ожидается, люди будут кликать, разработчиками приходится действительно делать игру, сколько-нибудь соответствующую той крутой рекламе, что была сделана изначально. Понимаете, компанию-разработчика нанимают, чтобы сделать крутую рекламу, т.е. заказчики тратят все деньги именно на крутую рекламу и почти ничего на реальную игру».

С этим, по словам Маккаллума, проблем не возникает, поскольку на рынке мобильных игр существует такое ошеломляющее разнообразие выбора и рекламу несуществующей игры просто не заметят.

«Существует огромная индустрия, которую мы называем A/B тестированием, когда создается базовая реклама, а после множество ее вариаций, проигрываются разные версии и оцениваются, на какие из них геймеры кликают чаще».

«Это похоже на эволюционную систему, где есть рекламный организм, он растет и размножается в зависимости от того, на что мы кликаем».

Внутриигровые траты

Саймон Маккаллум отметил, что игровые компании также зарабатывают на микропокупках, способных достигать значительных сумм.

«В этих классических бесплатных играх всегда имеются микропокупки. Они позволяют быстрее попасть на следующие уровни, повысить уровень всех своих «персов» и оснастить их любым необходимым снаряжением».

«Если внимательно проанализировать некоторые из этих бесплатных игр, то общая сумма микропокупок может составить миллионы долларов. Таким образом, если бы вы купили все и заплатили за все, чтобы получить максимальные улучшения, то потратили бы свыше 5 миллионов долларов на одного пользователя».