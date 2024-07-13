Пляжи Кейптауна охвачены вспышкой бешенства среди тюленей

По словам местного чиновника, есть вероятность того, что бешеные тюлени покусали отдыхающих на пляже. Источник: People.

Кейптаунское пляжное сообщество (ЮАР) в настоящее время сталкивается с «вызывающим беспокойство» количеством тюленей, заразившихся бешенством (Rabies virus).

«Мы считаем, что это первый известный случай распространения бешенства среди популяции морских млекопитающих, и это вызывает у нас беспокойство», – заявил для CNN Грегг Оелофсе, управляющий прибрежной зоной г. Кейптаун.

На данный момент в окрестностях одной из столиц ЮАР зафиксировано 11 положительных случаев бешенства у тюленей, сообщил Оелофсе. Распространение вируса заставило южноафриканских чиновников выпустить в июне предупреждение для туристов и местных жителей, указав, что власти «призывают быть осторожными при посещении нашего побережья».

Хотя подтвержденных случаев передачи бешенства человеку от инфицированных тюленей еще не было, Оелофсе подтвердил для британского «Гардиан», что некоторые зараженные животные уже могли покусать отдыхающих на пляже.

«Мы думаем, что несколько людей были укушены бешеными тюленями, но, к счастью, ни один человек пока не заразился», – сообщил чиновник. «Мы не знаем, почему. Возможно, скорость передачи этого штамма вируса низкая?».

Опасные пляжи Кейптауна

Заражение бешенством может оказаться смертельным как для людей, так и для животных. По данным американского НКО «Клиника Майо», едва у человека проявляться первые признаки и симптомы бешенства, то болезнь почти всегда приводит к его смерти.

Также специалисты клиники добавляет, что любой, кого укусили, должен немедленно получить вакцину для защиты от вируса. Изначально бешенство проявляется в симптомах, схожих с гриппом, а затем прогрессирует до галлюцинаций, частичного паралича и водобоязни. Чаще всего Rabies virus распространяется через укус инфицированного животного, к примеру, летучих мышей, лис, енотов и бродячих собак.

Насколько известно, у людей бешенство может иметь более длительный инкубационный период. Так первые симптомы могут проявиться в период от одной недели до двух лет после заражения. Это делает жизненно необходимым любому, кто был укушен животным, пройти тестирование на бешенство.

Что касается вспышки в Кейптауне, Грегг Оелофсе заявил для CNN: «Мы пока не знаем, где это началось. Наши ученые проводят генетическое секвенирование обнаруженного вируса бешенства. Мы узнаем, когда они завершат эту работу».

Он добавил, что у них еще не было случаев заражения человека бешенством от укуса тюленя, на пляжах Кейплауна «бывает много людей, ежедневно контактирующих с тюленями, например, серферы, каякеры, аквалангисты и другие».

Агрессивное поведение тюленей заставило охотников за волной прибоя в окрестностях Кейптауна немедленно реагировать, едва завидев морское животное.

«Я занимался серфингом на днях и наблюдал, как один тюлень выплыл между серфингистами, чтобы погреться на солнце», – рассказал Олофсе для The Guardian. «Обычно серферы наслаждаются этим взаимодействием. Только в этот раз они старались отплыть от животного в каком-то лихорадочном темпе».