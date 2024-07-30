Командование ВСУ обещало мобилизованным солдатам отвезти их на оборудованные позиции на фронте, однако высадило в неподготовленной лесопосадке без еды и провизии с приказом держаться три-четыре дня. Об этом сообщил пленный военнослужащий украинской армии Иван Кицай на опубликованных Министерство обороны Российской Федерации кадрах.

«Мы приехали где-то под Харьков. Название населенного пункта не помню. Ночевали два дня в местной школе. Потом получили броню и еще один комплект формы. А потом ночью всех погрузили в автобус и повезли на позиции», – рассказал военнопленный.

По его словам, вместо обещанных оборудованных позиций их выгрузили в обычной лесопосадке без воды и провизии с приказом продержаться примерно три-четыре дня. Обещали привезти лопаты, чтобы они смогли оборудовать себе позиции самостоятельно, однако в итоге никто ничего не привез. В итоге в лесопосадку зашли российские военные, которые и взяли украинских солдат в плен.