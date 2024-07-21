В обществе уже сложилось устойчивое мнение по поводу вреда ряда продуктов. Причем не каждый может сказать, откуда он узнал, что та или иная пища признана вредной для здоровья, но точно назовет несколько продуктов из данной категории. Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич перечислила 7 продуктов, при употреблении которых человек получит много пользы.

Одним из первых специалист назвала такой популярный, но считающийся крайне неполезным, соус, как майонез. По словам гастроэнтеролога, вредным является магазинный майонез, так как в его составе содержится множество консервантов.

А вот домашний, наоборот очень полезен. Самый простой рецепт – это взбитый яичный желток с растительным (чаще оливковым) маслом, соком лимона и горчицей. Доктор подчеркнула, что такой соус стоит съедать сразу после приготовления. И в нем содержится много важных для организма аминокислот и витаминов.

Это касается и сливочного масла. Натуральный продукт вовсе не вреден для организма. Домашнее сливочное масло содержит в себе необходимые организму жирные кислоты. А вот в покупном, действительно, могут содержаться транжиры, губитель влияющие на сердечно-сосудистую систему.

Также не стоит отказывать себе в употреблении мороженного, попкорна и пицце. Только есть оговорка, мороженное должно быть натуральным пломбиром или фруктовым льдом из натуральных фруктов и ягод. Лучше это лакомство сделать самостоятельно. В попкорне не должно содержаться усилителей вкуса, ароматизаторов и подсластителей. А пицца также должна быть приготовлена из натуральных продуктов.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что употребление печеного или отварного картофеля и макарон из твердых сортов пшеницы не принесут организму вреда.