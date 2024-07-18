Для грудного ребенка лучшее питание – это материнское молоко, рассказала педиатр Инесса Мисюра. Но при этом она отметила, что маме нужно правильно питаться, чтобы младенец получал качественную еду.

Специалисты сходятся во мнении, что кормящей женщине можно употреблять всего понемногу, но исключать те продукты, на которые ребенок реагирует кишечными коликами или диареей.

Прикорм можно вводить с 4,5 месяцев, причем лучше всего делать пюре из овощей самостоятельно, не пичкая малышей магазинными продуктами. Далеко не все из них несут пользу организму.

После года дети начинают есть реже, но и набор продуктов расширяется. При этом фастуд, жареное, соленое специи лучше маленьким детям не давать.

В дошкольном возрасте все это тоже нежелательно, однако далеко не всегда ребенка можно убедить во вреде фастуда.

“Полный запрет фастфуда невозможен, как и разговоры о его вредности и опасности: ребенка не убедят аргументы, что через много лет у них начнутся проблемы с поджелудочной железой. Но можно минимизировать его риски. Если вы раз в две недели сходите в фастфуд, особого вреда не будет. Бургер можно выбрать не жареный, а гриль, а еще — снять с него верхнюю булочку. Вместо колы взять свежевыжатый сок. Зеленый салат станет отличным дополнением обеда”, – рассказала Мисюра.

Также она отметила, что заставлять ребенка есть через силу ни в коем случае нельзя. Если он не хочет суп, можно немного прогуляться и все войдет в норму само собой. При этом лучше не давать перед едой конфеты и другие сладости.