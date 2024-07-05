Основатель популярного мессенджера Телеграм Павел Дуров опубликовал в своем официальном канале пост, посвященный популярной игре Hamster Kombat.

«Игра Hamster Kombat стала настоящим феноменом в мире Интернета, который обсуждают абсолютно все. Всего за три месяца в мини-приложении для Телеграма зарегистрировалось 239 миллионов пользователей», – написал российский предприниматель.

По его словам, первые 100 миллионов игроков установили Hamster Kombat в мессенджере Телеграм в течение 73 дней. При этом ежедневно в игре регистрируется от 4 до 5 миллионов новых пользователей. Данные показатели позволили приложению возглавить списков самых быстрорастущих цифровых сервисов в мире.

Дуров добавил, что разработчики игры планируют выпустить собственный токен на блокчейне TON. Также предприниматель назвал приложение Hamster Kombat предвестником новой эры, свидетелями наступления которой является каждый живущий на планете человек.