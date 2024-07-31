В Великобритании 32-летняя женщина, Эмма Прайс, очнулась за несколько часов до планируемого отключения от системы жизнеобеспечения, чем удивила свою семью и врачей. Об этом пишет My London.

Эмма Прайс попала в больницу после неудачной попытки лишить себя жизни, вызванной, предположительно, издевательствами на работе. В результате этих событий она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому.

Через некоторое время врачи констатировали, что пациентка больше не очнется. Ее родители уже начали готовиться к похоронам, когда произошло неожиданное событие — женщина открыла глаза. Более того, она смогла продержаться без аппарата искусственной вентиляции легких более 30 минут.

Пока Эмма способна общаться с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы. Её мать назвала это событие чудом и отметила, что её дочь — настоящий боец, способный пройти трудный путь восстановления.

«Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждем встречи с новой Эммой дома», — сказала мать Прайс.

Эта история показывает, что иногда медицинские прогнозы могут оказаться ошибочными, и что воля к жизни может творить чудеса. Врачи продолжают наблюдать за состоянием Эммы, и её семья надеется на лучшее, несмотря на трудности, которые ей предстоит преодолеть.