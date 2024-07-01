Легендарный советский и российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что базовая его пенсионная выплата составляет всего 17,6 тысячи рублей. Также он поблагодарил за доплату в 30 тысяч мэра столицы Сергея Собянина.

«Что это такое? Смешно! Поэтому я очень благодарен мэру Москвы Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей: её выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. Это инициатива Сергея Семёновича, так что мы очень благодарны ему за это», – рассказал актер.

Панкратов-Черный также добавил, что подавляющее большинство заслуженных и народных артистов – это пожилые люди, которые уже испытывают проблемы со здоровьем и нуждаются в медикаментах либо в санаторном лечении. Поэтому пенсия уходит быстро.

Если же нужно помогать детям и внукам, то даже дополнительной выплаты от мэра Москвы на эти цели не хватит.