Отец популярной американской певицы Майли Сайрус, Билли Рэй Сайрус серьезно оскорбил свою дочь. Как сообщает издание британское издание DailyMail, в распоряжении редакции оказалась аудиозапись, на которой 62-летний отец певицы оскорбляет ее и своих бывших жен.

На записи можно услышать, как музыкант отзывается о своей 31-летней дочери Майли. Он несколько раз назвал в ее адрес нелицеприятные нецензурные выражения. Также он в негативном ключе высказался о экс-супруге Тиш Сайрус, матери его троих детей, назвав ее лгуньей, мошенницей, обманщицей и дурой. А Майли он назвал «дьяволом во плоти».

«Все знают, что она – дьявол во плоти», – заявил музыкант.

Также Билли Рэй Сайрус не забыл в оскорбительной форме упомянуть о 35-летней певице Firerose (Джоанна Ходжес), с которой сейчас находится в процессе развода.

Отец Майли Сайрус не стал опровергать, что запись является правдивой. Он только заявил, что подаст на Джоанну в суд за передачу аудиоматериала в СМИ.

В свою очередь, Майли Сайрус никак не стала комментировать слова отца. Инсайдеры сообщили журналистам, что певица не намерена с ним поддерживать какие-либо отношения.