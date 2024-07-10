Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что Европа реально осознает, что вооруженный конфликт с Россией – это следующий этап, к которому ЕС уже открыто готовится. Как отметил венгерский премьер, «то, что будет впереди – намного хуже, чем все думают».

По словам Орбана, в ЕС ежедневно предпринимаются действия, свидетельствующие к подготовке к полномасштабному конфликту с Россией. Это можно увидеть по ряду признаков, которые глава правительства Венгрии, называет «тревожными». Среди них – вербовка европейцев в иностранные армии, расширение присутствия НАТО на Украине, размещение ядерного оружия в Европе и многие другие.

«У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума», – заявил Орбан, намекая на политику НАТО под предводительством США.

Кроме того, Орбан отметил, что в случае активизации военного конфликта между НАТО и Россией, альянс не сможет стать победителем, ведь у РФ есть огромные ресурсы и военная мощь. Поэтому он призывает всех европейских лидеров срочно остановить это безумие с началом вооруженных действий против России, ведь эскалация конфликта на Украине приведет к Третьей мировой.