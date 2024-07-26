Онколог Александр Сысоев в интервью для “Газета.Ru” обсудил факторы, влияющие на распространение рака простаты. Он указал на связь между мясомолочной диетой и возникновением этого заболевания. Сысоев отметил, что в Европе и Америке болезнь встречается чаще, в то время как в России и азиатских странах случаи рака простаты редки.

По словам врача, значительный риск развития рака простаты наблюдается у мужчин с семейной историей данного заболевания. Частые и повторяющиеся воспаления простаты также увеличивают вероятность возникновения рака. Сысоев подчеркнул важность баланса в потреблении жиров: высокое содержание трансжиров в диете может способствовать развитию заболевания, в то время как омега-3 жиры считаются более полезными.

Эти данные подтверждают, что питание и образ жизни имеют значительное влияние на риск развития рака простаты, и изменение диеты может стать одним из способов профилактики этого серьезного заболевания. Онколог также подчеркнул, что важно не только следить за рационом, но и учитывать генетическую предрасположенность и внимательно относиться к здоровью, особенно при наличии хронических заболеваний.