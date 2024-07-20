Врач-онколог Тим Тиутан назвал самые главные признаки, свидетельствующие о развитии в организме онкологических процессов. Во многих случаях рак может протекать абсолютно бессимптомно. Но есть ряд признаков, указывающих на возможное развитие данного патологического процесса.

Явным признаком рака в организме является резкая потеря веса и постоянное чувство усталости, повышенная температура тела и сильная потливость во время сна. Кроме того, у человека могут появиться образования на теле, к примеру, на груди и шее.

Кроме того, могут беспокоить ректальные кровотечения, не связанные с геморроидальными, а у женщин, кровотечения, в период отсутствия менструации.

Такие признаки могут быть характерны не только для онкологии, но и ряда других серьезных заболеваний. Доктор Тиутан настоятельно рекомендует обратиться к специалисту, в случае, если у человека появился хотя бы один из вышеперечисленных признаков. Диагностика заболевания на ранней стадии является залогом успешного его лечения.