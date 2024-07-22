Своевременная диагностика рака мозга обеспечивает возможность успешно победить это страшное заболевание. Врач-онколог Александр Кулагин назвал симптомы, при обнаружении которых нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Первый из таких симптомов – это появление проблем с речью. Человек может говорить нечетко или вовсе терять способность что-либо сказать, долго подбирать слова. Это явный признак проблем с мозгом.

Кроме того, нужно обратить внимание на проблемы с концентрацией внимания и памятью, со зрением и координацией. На рак мозга могут указывать частая тошнота, резкие перемены в поведении, судороги и головные боли, нарушение чувствительности.

Изменения в походке человека, асимметрия носогубных складок, ряд неврологических нарушение тоже являются признаками опухоли в мозге. Если обратиться к врачу сразу после обнаружения таких симптомов, можно предпринять быстрые меры для лечения. В противном случае ситуация будет постоянно ухудшаться.