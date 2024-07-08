Военный корреспондент «Первого канала» Амир Юсупов в своем репортаже рассказал о боевой работе добровольческой бригады «Эспаньола», воюющей в Часовом Яре. Журналист в своем репортаже рассказал о важном вкладе военных аналитиков, вычисляющих штабы и пункты управления противника.

Заместитель командира аналитического подразделения с позывным «Хорс» рассказал, что сумел вычислить местонахождение бункера ВСУ. Он считает, что в этом бункере находился польский генерал Адам Марчак. После выявления «Хорсом» цели, по ней точным ударом отработали российские ракеты.

«Я сказал: “Вот это цель, отработайте ее пожалуйста”. А через две недели появилась новость, что погиб при странных обстоятельствах польский генерал», – поведал военкору «Хорс».

О смерти начальника штаба оперативного командования Евросоюза «Алтея», польского генерала Адама Марчака стало известно в конце марта. В некрологе, составленном оперативным командованием вооруженных сил Польши, общалось, что Марчак погиб «в свободное от службы время».