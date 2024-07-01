32-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо связала себя узами брака. Она вышла замуж за известного футболиста Кристиана Маккефри. Торжество прошло в кругу родных и близких, и не было афишировано заранее.

Модель и футболист обвенчались в часовне Уоч-Хилл в Род-Айленде. Оливия выбрала для своей свадьбы невероятно женственный образ. Она решила надеть традиционное белое платье и покрыла голову длинной фатой. Платье было выполнено дизайнерами модного дома Dolce & Gabbana. Жених предпочел классический черный костюм в сочетании с белоснежной рубашкой.

После свадьбы Оливия дала интервью изданию Vogue. Знаменитость рассказала о самом счастливом дне в своей жизни, отметив, что специально выбрала скромное классическое платье.

«Я не хотела, чтобы мой образ каким-либо образом и в какой-либо форме источал секс. Я хотела, чтобы мой наряд дополнял меня, но не подавлял. Только красота и простота», – подчеркнула Оливия.

Оливия Калпо и Кристиан Маккенфи состояли в романтических отношениях пять лет. Весной минувшего года спортсмен решил попросить руку и сердце у своей возлюбленной, получив утвердительный ответ.