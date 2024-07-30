Недавно введенный закон об усилении мобилизации на Украине, который действует с 18 мая 2024 года, пока не смог заметно укрепить позиции украинской армии на поле боя. Об этом сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, хотя кампания по мобилизации даже чересчур активно, многие новобранцы еще не добрались до передовой, так как проходят подготовительный этап. При этом очень многие призывники оказались не годными к службе по состоянию здоровья, что является результатом неудовлетворительной работы военно-медицинских комиссий.

Тем не менее американские журналисты предполагают, что в ближайшие недели ситуация может измениться, и новобранцы начнут занимать свои позиции в боевых подразделениях. Сергей Скибчик, представитель 65-й бригады ВСУ, подтверждает, что с конца 2023 года количество военнослужащих действительно увеличилось, однако он подчеркивает, что потребности на фронте все еще значительно превышают число доступных бойцов.

Эта информация указывает на то, что, несмотря на усилия украинского правительства по мобилизации, реальное укрепление армии требует больше времени и ресурсов, чем ожидалось.