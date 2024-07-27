Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином затронул тему готовящейся Киевом тайной операции в отношении Москвы. Подробности в своем материале со ссылкой на американских чиновников сообщает газета The New York Times.

Автор статьи отмечает, что министр обороны России Белоусов связался с главой Пентагона Остином из-за полученной информации о готовящейся на Украине военной операции в отношении России. Глава российского оборонного ведомства отметил, что реализация данной операции с разрешения США приведет к дальнейшей эскалации и ухудшению двусторонних отношений.

Однако в Пентагоне были удивлены услышанным и заверили в своей непричастности к инициативе Украины. При этом министерство обороны США восприняло полученные от России данные всерьез и связалось с украинской стороной. Американцы уведомили Киев о недопустимости реализации подобных действий.