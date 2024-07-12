Эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова в беседе с журналистами рассказала, что сохранить молодость человеку поможет правильное питание. Именно сбалансированный рацион способен насытить организм всеми необходимыми питательными веществами. Кроме того, по словам специалиста, следует соблюдать питьевой режим и давать своему телу умеренные физические нагрузки.

Достаточное потребление воды помогает нашему организму получить необходимое количество жидкости, а это значит – избежать сухости кожи из-за которой появляются морщины. Также нутрициолог рекомендует добавить в свой рацион натуральные источники коллагена, так как с возрастом данный белок производится организмом все меньше и меньше.

Среди продуктов, стимулирующих производство коллагена в организме, лучшими вариантами являются рыба, костный бульон, курица, яйца, орехи, цитрусовые. Также следует обязательно употреблять ягоды, богатые антиоксидантами. Среди них – черная смородина, черника, малина, клюква.