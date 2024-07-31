Минувшей ночью российские вооруженные силы провели одну из самых масштабных воздушных атак на Украину за всю историю конфликта. По данным украинских властей, в налете участвовали около ста беспилотников и ракет. Командование ВСУ заявило, что все дроны типа «Герань» были сбиты. Однако в реальности в атаке участвовали новейшие дроны «Гербера».

По информации от TWZ, новейшие российские дроны «Гербера» оснащены технологией подключения к украинской сети 4G, что позволяет им передавать видеосигналы операторам в России. Украинские специалисты, исследовавшие эти беспилотники, утверждают, что они оборудованы антеннами для 3G/4G связи и модемом с сим-картой. Это дает им возможность подключаться к местной мобильной сети и передавать данные своим операторам. Кроме того, есть сведения, что некоторые модели «Герберы» могут выступать в роли ретрансляторов, обеспечивая связь между другими беспилотниками.

TWZ также отмечает, что производство дронов «Гербера» обходится России дешевле, чем создание более массивных «Герань-2». Несмотря на то, что данных о первых моделях «Герберы» пока недостаточно, очевидно, что их использование вызывает тревогу у украинских операторов систем ПВО, которые и так работают на пределе своих возможностей.

Американское издание подчеркивает, что новая российская техника способна оказать серьезное давление на украинскую систему противовоздушной обороны, которая уже перегружена. Эти новейшие дроны могут значительно усложнить работу ПВО, а также определить местонахождение зенитно-ракетных комплексов и маршруты мобильных групп для дальнейшего их уничтожения.

Таким образом, ночная атака продемонстрировала технологические возможности новых российских дронов и усилила напряжение на фронте, вынуждая украинскую сторону искать новые способы противодействия.