Актриса Катерина Ковальчук, недавно ставшая супругой известного комика Гарика Харламова, опубликовала в соцсетях кадры из храма, где она участвовала в таинстве крещения детей.

На снимках, опубликованных актрисой, она стояла в церкви, облаченная в длинное белоснежное платье и белую косынку. Актриса стояла в руках со свечкой рядом с держащей на руках младенца (вероятно, его матерью), а мальчик постарше стоял рядом.

Катерина сообщила своим подписчикам, что примерила на себе образ матери, но пока только крестной.

«Стала крестной мамой двух чудесных мальчишек», – сообщила Ковальчук.

Напомним, Катерина Ковальчук вышла замуж в прошлом месяце за комика Гарика Харламова. Она стала третьей супругой артиста, а для нее это первый брак. Как рассказал позже юморист, для Катерины его предложение стало полной неожиданностью. Сейчас пара наслаждается семейной жизнью. Харламов после свадьбы с Ковальчук обмолвился, что хочет снова стать отцом.