Известная голливудская актриса Николь Кидман появилась на светском мероприятии в компании своей старшей дочери, 16-летней Сандей Роуз. Вместе со своей наследницей актриса решила посетить OMEGA Her Time в Париже.

Для выхода актриса выбрала белый костюм от Valentino, состоящий из белой юбки солнце-клеш и укороченного свободного топа со спущенной проймой. В качестве обуви актриса выбрала классические босоножки-лодочки в тон к своему наряду. Николь распустила волосы и нанесла легкий дневной макияж с акцентом на губы.

Сандей предпочла надеть костюм, состоящий из жилетки и брюк, в стиле офискора. Девушка последовала примеру матери и также оставила волосы распущенными. На лице юной модницы практически отсутствовал макияж. Сандей лишь слегка подвела глаза и прокрасила ресницы.

Появление Николь Кидман на вечере в Париже с дочерью стало неожиданностью, так как актриса очень щепетильно охраняет свою личную жизнь и не выставляет напоказ семейные фото. Теперь все увидели, как выросла старшая дочь знаменитой актрисы.

Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. У пары двое детей: 16-летняя Сандей Роуз и 13-летняя Фэй Маргарет.