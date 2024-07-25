Китайские ученые выявили связь между уровнем жира в определенных частях тела и риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neurology, основывается на анализе данных 412 691 человека, которых наблюдали в среднем на протяжении девяти лет.

За время исследования у 8 224 участников были диагностированы нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, различные формы деменции и болезнь Паркинсона. Анализ показал, что лица с повышенным содержанием жировой ткани в области живота на 13% чаще сталкиваются с этими заболеваниями. Тем, у кого жир накапливается на руках, угроза заболеваний возрастает на 18%.

Интересно, что ученые также обнаружили, что высокий уровень мышечной силы может снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний на 26%. Это подчеркивает важность физической активности и поддержания здоровой мышечной массы в профилактике таких серьезных заболеваний.

Данные исследования подтверждают необходимость пересмотра подходов к образу жизни, особенно в части диеты и физической активности. Возможно, это позволит в будущем разработать новые стратегии профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний, основанные на регуляции жировой и мышечной массы тела.