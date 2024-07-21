Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что до сих пор использует ламповый телевизор. Об этом глава немецкого правительства рассказал во время мероприятия в Дрездене, рассуждая, почему многие немцы не желают приобретать электромобили. Слова канцлера привело издание Bild.

«У него (у Шольца – ред.) дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна. Этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца», – говорится в материале издания.

Причина, почему немецкий канцлер до сих пор использует свой старый телевизор, заключается в его полной исправности. И когда он видит новую суперсовременную модель, то понимает, что совсем скоро появится еще новей. Именно поэтому, по словам Шольца, многие немцы не гонятся за электромобилями, так как привыкают использовать свои прежние авто. Но, несмотря на это, Олаф Шольц все же призвал немецких граждан рискнуть и попробовать перейти на электрические машины.