Некрасивое кожное заболевание у женщин после поцелуя с бородатым мужчиной

Лондонский терапевт Сермед Межер в своем тиктоке предупредил женщин, вступающих в близкие отношения с бородатыми партнерами, и посоветовал им проявить осторожность перед поцелуем. Источник: Manchester Evening News.

Доктор Межер, сам носящий бороду, пояснил: «Рискуя выстрелить себе в ногу, сообщу, что борода может быть довольно распространенной причиной стрептококкового импетиго. Причина в том, что маленькие волоски в бороде могут проделывать крошечные отверстия в коже, через которые способны проникать бактерии, особенно если мужчина не соблюдает гигиену бороды».

По данным Национальной службы Великобритании, импетиго представляет собой «очень заразную, но чаще всего несерьезную кожную инфекцию», обычно проходящую за несколько дней при соответствующем лечении. В ведомства также отметили, что импетиго можно распознать по «характерной золотистой корке», а также по зудящему или болезненному ощущению.

Согласно изданию Mirror, поскольку импетиго внешне схож с другими кожными проблемами, такими как герпес, экзема и опоясывающий лишай, рекомендуется обратиться к врачу для постановки точного диагноза. Лечение этого состояния можно получить у врача общей практики или фармацевта, и оно зависит от степени проблемы.

Если заболевание ограничено одной областью, будет достаточно крема с перекисью водорода. Если же оно более распространено, то будет прописан курс антибиотика в виде крема или таблеток.

Гигиена бороды

Все мужчины, у которых растут волосы на лице, должны «промывать бороду два-три раза в неделю», подчеркнул доктор Межер, и использовать в процессе качественный шампунь для бороды. Он добавил, что если специальный шампунь окажется недоступен, то вполне подойдет шампунь, используемый для мытья головы.

Сермед Межер предупредил: «Если бороду не содержать в чистоте, в ней может скапливаться значительное количество бактерий. Структура волос бороды способна задерживать частицы пищи, пот, омертвевшие клетки кожи и загрязняющие вещества из окружающей среды».

«Эти захваченные элементы создают теплую, влажную среду, идеально подходящую для развития бактерий. Со временем, если бороду не чистить должным образом, она способна стать настоящим рассадником вредных микроорганизмов».

«При поцелуе бактерии с немытой бороды могут легко перенестись на кожу партнерши. Такой перенос бактерий нередко приводит к различным кожным инфекциям. Чтобы предотвратить эти риски для здоровья, необходимо регулярно мыть и правильно ухаживать за бородой. Использование мягкого мыла или специальных шампуней для бороды позволит удалить застрявшие в ней частицы и уменьшить скопление бактерий».

«Регулярная стрижка и расчесывание позволяют предотвратить спутывание волос и гарантируют, что борода останется чистой и здоровой. Также важно поддерживать общую гигиену лица, включая его регулярное мытье, наряду с чистотой рук. Принимая эти меры, бородачи могут наслаждаться растительностью на своих лицах, не ставя под угрозу собственное здоровье или здоровье своих женщин».