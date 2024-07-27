Известная британская певица Селин Дион впервые появилась на сцене с того времени, как рассказала о своей редкой болезни, о которой она узнала 17 лет назад. Певица раскрыла свой диагноз – синдром скованности мышц.

По словам Селин, данная болезнь настолько уже прогрессирует, что артистка не смогла больше выступать. Именно поэтому она решила рассказать о своем недуге. Однако регулярные занятия со специалистами на протяжении длительного времени, похоже, дали положительный результат. И теперь певица вновь возвращается к выступлениям.

Селин Дион появилась на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Она исполнила знаменитую композицию Эдит Пиаф «Гимн любви». Знаменитость выступала под проливным дождем в изысканном платье, расшитом жемчугом, от Dior. Она великолепно исполнила песню и блистала на сцене во всех смыслах этого слова.

Недавно стало известно, что Селин планирует свое громкое возвращение концертной деятельности. Сообщается, что певица планирует уже нынешней осенью дать несколько осенних концертов.