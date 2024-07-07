Овощи принято считать самой полезной едой, поэтому многие люди стараются включить в свое меню, как можно больше этих растительных продуктов. Безусловно, в овощах содержится много полезных витаминов, микро и макроэлементов, минералов. Но все равно есть виды овощей, употребление которых в большом количестве нанесет вреда организму намного больше, чем он получит от них пользы.

Одним из самых вредных для организма видов овощей является зеленый горошек. Конечно, в нем есть полезные вещества, но содержащийся в его составе пурин приводит к сильному вздутию живота. Для людей с проблемным пищеварением, это может быть чревато серьезными последствиями.

Пожилым людям, маленьким детям, людям с проблемами ЖКТ рекомендуется снизить употребление консервированного зеленого горошка до 3 столовых ложек в сутки или вовсе отказаться от него. Большое количество пуриновой кислоты угнетает выработку необходимых ферментов, вызывая жировую дистрофию печени.