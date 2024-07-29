В понедельник утром в центре Горловки произошло серьезное инцидент. Используя беспилотник-камикадзе, украинские войска атаковали муниципальный трамвай. Об этом сообщил Иван Приходько, мэр города, через свой официальный Telegram-канал.

“Центральная часть Горловки оказалась под ударом украинских боевиков, использовавших ударный дрон”, – отметил Приходько.

По его словам, в результате атаки временно остановлено движение трамваев в нескольких районах, включая микрорайон “Квартал 245” и поселок у шахты имени Ленина.

В течение ранних утренних часов, с 01:35 до 06:00, Горловка подверглась обстрелу. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, украинская сторона выпустила шесть снарядов калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО.

Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от Донецка, является одним из ключевых городов в регионе. В городе находятся крупные промышленные предприятия, в том числе химический концерн “Стирол” и несколько угледобывающих компаний. До начала конфликта в Донбассе численность населения города превышала 250 тысяч человек.