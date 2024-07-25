По информации Телеграм-канала «Пепел», российские военные устроили серьезную потасовку на вокзале в Белгороде. Соответствующее видео опубликовали авторы поста.

Как сообщили очевидцы, группа военных напала на мужчину в военной форме. Его связали, а затем избили. Чуть позже вмешались, по всей видимости, сослуживцы связанного военного. Они отбили мужчину и усадили в свой автомобиль. Причина конфликта между военнослужащими неизвестна. Как и нет информации о последствиях этой подтасовки.

На видеозаписи можно услышать, как военнослужащие общались друг с другом на повышенных тонах. Словесная перепалка переросла в драку. Далее на кадрах можно рассмотреть, как мужчину в военной форме избивает несколько военнослужащих.

Белгородские власти и представители правоохранительных органов данную ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее в Перми задержали пассажирский поезд на 40 минут. Причиной оказалась массовая драка, в которой участвовало порядка 30 человек. Среди участников драки также были военные из зоны СВО.