В Испании на улицах популярного туристического острова Майорка появилось несколько граффити, с призывами расправы над туристами. Такую информацию передает британское издание Daily Mail.

Данные изображения были нарисованы неизвестными лицами в городе Манакор. Местные власти уже сообщили, что примут необходимые меры по очистке стен от следов хулиганства. В свою очередь, испанская «народная партия» призвала мэрию города разобраться в этом вопросе и больше не допускать подобных проявлений вандализма.

Представитель «Народной партии» Мария Антония Сансо заявила, что текст граффити не отражает общего настроения жителей региона, поэтому туристам не стоит переживать по этому поводу.

Этот случай является ярким примером растущего недовольства общественности чрезмерным наплывом туристов в ряд испанских регионов. Однако правительство страны старается не обращать на это внимание из-за важного вклада туристического сектора в экономику страны.