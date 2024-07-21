19 июля в российских онлайн-кинотеатрах появился сериал “Обреченные на славу”, дистрибьютором которого стал стриминговый сервис “Амедиатека”. Все 10 серий уже доступны к просмотру с русской озвучкой.

Этот сериал – историческая драма о Древнем Риме. Снял его режиссер Роланд Эммерих, который известен по фильму-катастрофе “Послезавтра”.

Главная роль отведена актеру Энтони Хопкинсу, великолепно исполнившем роль Ганнибала Лектера в “Молчании ягнят”, а также воплотившему множество других образов в кино. Он играет императора Веспасиана.

Также в фильме снимались Том Хьюз и Джоджо Макари. Они исполняют роли сыновей императора Тита и Домициана, которые предчувствуют скорый отход отца от власти и соперничают за его трон.