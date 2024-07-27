На Аляске пытаются выходить детеныша моржа, брошенного стадом

Теленок, предположительно оставленный стадом моржей неподалеку от самого северного города Аляски, ведется себя бдительно и «дерзко» во время оказания ему помощи в некоммерческом центре защитников дикой природы, расположенном в сотнях километров от места его недавнего спасения. Источник: Associated Press.

Как сообщила в четверг (25 июля) Каити Грант, представительница Alaska SeaLife Center, морщинистый младенец тихоокеанского моржа весом почти 75 кг прибыл в океанариум города Сьюард поздно вечером в понедельник из Уткиагвика, что в 1287 км.

Первоначальный осмотр показал, что детеныш, которому, как предполагают специалисты, всего пара недель, был истощен и обезвожен. У теленка также были обнаружены поверхностные раны на теле. Как отметила Грант, остается неизвестным, что именно вызвало эти раны и по каким причинам недавно родившийся морж остался в одиночестве.

Находка охотника

По данным Alaska SeaLife Center, также являющегося общественным аквариумом и исследовательским центром, об одиноком детеныше в районе пляжа, где недавно находилось стадо моржей, им сообщил охотник.

Новорожденный теленок поступил в центр при океанариуме спустя почти год после того, как специалисты этого учреждения пытались выходить другого 90-килограммового детеныша моржа, обнаруженного в одиночестве и в нескольких километрах от океана на северном склоне Аляскинского хребта. У прошлогоднего детеныша были проблемы со здоровьем, включая мальабсорбцию питательных веществ и другие осложнения, из-за которых он вскоре умер.

Каити Грант назвала потерю теленка моржа в 2023 году разрушительной, но отметила, что персонал ее центра относится к своему новому пациенту с осторожной надеждой. Она сообщила, что поступивший детеныш все еще проходит обследование, а также добавила, что он является всего лишь 11-м моржом, о котором центру при океанариуме приходится заботиться за свою 26-летнюю историю. По словам Грант, теленок уже приспособился к бутылочке.

Однако она отметила, что у молодых моржей особые потребности, и первые несколько недель, скорее всего, станут решающим этапом, пока специалисты Alaska SeaLife Center не удостоверятся, что состояние теленка стабилизировалось.

Поскольку детеныши моржей ищут утешения в общении со своими матерями, сотрудники центра обеспечивают вновь прибывшему круглосуточный уход. Телята обычно остаются со своими матерями-моржихами в течение двух лет.

Тихоокеанские моржи обитают в Беринговом и Чукотском морях, поясняет «Ассошиэйтед пресс». Они забираются на морские льды для отдыха, а также собираются на стадную лежку вдоль побережья и на северных островах, принадлежащих России и США.