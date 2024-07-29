На недавнем концерте в Красноярске выступление Глеба Самойлова, бывшего фронтмена группы «Агата Кристи», вызвало немало вопросов среди публики. Теперь Telegram-канал Baza раскрыл требования артиста к организаторам, которые включали круглосуточный лобби-бар, ассортимент алкоголя и закусок.

Согласно опубликованной информации, Самойлов ожидал, что его номер в отеле будет оснащён лобби-баром, работающим круглосуточно, и ннаполенным разнообразием напитков, включая виски, бренди Torres и девять литров пива. Для комфорта в гримерной должны были быть зеркало, отпариватель, утюг и чайник. По поводу еды артист предпочитал сырные, мясные и рыбные закуски, а также овощную тарелку.

Выступление Самойлова оказалось проблематичным: музыкант с трудом следовал за текстом песен и даже передал микрофон гитаристу ближе к завершению своего выхода. Это, по словам очевидцев, стало странностью вечера. Администратор певца объяснила такое поведение усталостью, подчеркнув, что в его 53 года сложно выглядеть как 30-летний молодой человек.

Эти требования весьма контрастируют с предыдущими выступлениями и условиями других артистов, например, певицы Нюши. Её райдер включал коньяк или виски с выдержкой не менее 18 лет и суточные расходы в размере 19 тысяч рублей на питание. Питание её коллектива оплачивалось отдельно, а стоимость концерта составила 3 млн рублей.