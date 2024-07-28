На прощальной церемонии с блогером МотоТаней (Татьяна Озолина), погибшей в Турции, её супруг прочитал трогательную речь. Он признался, что хорошо понимал риски, связанные с увлечением мотоциклами, но поддерживал жену, потому что это делало её счастливой.

“Татьяна находила в езде на мотоцикле свободу и радость, и мы не могли отнять у неё это счастье, несмотря на опасности”, — поделился муж Озолиной.

Он также выразил сожаление по поводу нереализованных планов Татьяны, особенно теперь, когда семье предстоит жить без матери.

Супруг обещал сделать всё возможное, чтобы заботиться о их сыне, признав, что потеря жены стала огромным ударом для всей семьи. На церемонии прощания как он, так и их сын не могли сдерживать слезы.