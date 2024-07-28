Международный олимпийский комитет (МОК) официально извинился перед мировым сообществом за церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, которая спровоцировала скандал. Организаторы Игр столкнулись с широкой критикой после того, как элементы шоу были восприняты как неуважение к религиозным символам.

На церемонии, которая претендовала на демонстрацию общности и толерантности, были задействованы артисты в маскарадных костюмах, сыгравшие сцены, напоминающие Тайную вечерю. Это вызвало недоумение и негодование среди некоторых зрителей и религиозных организаций.

По словам представителей МОК, они получили объяснения от оргкомитета Игр, в которых утверждалось, что инцидент был результатом попытки создать креативное представление, целью которого не было оскорбление религиозных чувств. Организаторы подчеркнули, что задумывались о продвижении идей равенства и включения, а не о дискредитации каких-либо верований или общностей.

Видеозапись с церемонии была немедленно удалена с официального YouTube-канала МОК после всплеска критики в социальных сетях и медиа. Этот шаг был направлен на снижение напряженности и дальнейшее распространение негативных откликов.

Критика по поводу происшедшего достигла международного уровня. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил свое возмущение происходящим, заявив о «войне против христианской веры и традиционных ценностей», идущей в мире.

МОК и оргкомитет Игр выразили свое сожаление по поводу произошедшего и заверили, что будут предприняты все меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Такие события подчеркнули необходимость более тщательного контроля за содержанием официальных мероприятий, чтобы они соответствовали духу олимпийских идеалов и были приемлемы для всех участников и зрителей мирового сообщества.