Знаменитая венгерская модель Барбара Палвин стала лицом известной бразильской торговой марки ViX Paula Hermanny. Знаменитость снялась в рекламной кампании бренда в эффектном образе с глубоким вырезом в зоне декольте.

На снимке бывший «ангел» Victoria’s Secret предстала в откровенном черном купальнике с акцентом на груди, который был декорирован цепями золотистого цвета. Барбара позировала в непринужденной позе на фоне густой растительности. Волосы 30-летней модели были распущены, без каких-либо следов укладки. На лице модели не было заметно следов косметики. Либо так было запланировано изначально, либо визажисты сделали настолько естественный макияж, что на фото его сложно увидеть.

Барбара опубликовала свой снимок в соцсетях и кратко подписала его.

«Готова к пропитанному солнцем летнему отдыху», – написала под фото модель.

Поклонники знаменитости оставили массу хвалебных комментариев под постом Барбары.