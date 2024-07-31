В ночь на 31 июля ВСУ пытались нанести удар по территории РФ управляемой ракетой «Нептун-МД». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ракета была сбита над Курской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны России действия Украины назвали попыткой совершить террористическую атаку на объекты на российской территории.

Ночью над Россией также перехватили 19 украинских беспилотников. Из них 11 были сбиты над Белгородской областью, 4 — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также над Крымом.

Днем ранее, 30 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Курскую область с помощью ракет. В небе над Октябрьским и Курчатовским районами были перехвачены четыре ракеты. В результате атак никто не пострадал.

“Эти действия являются явной попыткой эскалации конфликта и угрожают безопасности гражданского населения”, — отметили в Министерстве обороны России.

Официальные лица подчеркивают, что подобные атаки лишь усиливают напряженность в регионе и требуют решительных мер для обеспечения безопасности страны.