Изменение в привычном образе жизни больных раком молочной железы могут помочь в борьбе с тяжелым заболеванием. Всего полчаса физической активности в день помогают увеличить количество клеток в организме, противостоящих болезни. К такому выводу пришли финские ученые в ходе своего исследования, результаты которого были опубликованы в издании Mirror.

Группа ученых из Университета Турку провела эксперимент, в котором приняло участие 20 пациентов с раком молочной железы. В исследование приняли участие люди, не получавшие никакого лечения. Ученые ежедневно брали образцы крови до физической активности и после получасовых тренировок. Оказалось, что после небольшой физкультуры количество борющихся с раком лейкоцитов в организме человека увеличивается.

Финские исследователи пришли к выводу, что ежедневная физическая активность способствует укреплению иммунной системы человека и увеличению способности организма противостоять негативному воздействию болезнетворных инфекций и бактерий, включая и раковые опухоли.